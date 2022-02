’De 'Russische beer' bedwongen?’

Met de belofte Oekraïne -waar mogelijk- te steunen- zijn ze maar weer spoorslags naar het veilige Nederland terug gereisd. Want met Poetin zo dicht bij kun je het maar nooit weten. Safety first!

Het kan bijna niet anders of met deze daadkrachtige actie is het gevaar van een inval nu wel bezworen. Want dit is voor Poetin natuurlijk ook niet onopgemerkt gebleven. De 'Russische beer' lijkt hiermee een knockout toegebracht. We kunnen weer rustig gaan slapen. Of dat ook voor de Oekraïners geldt is nog maar de vraag.

Jan Muijs, Tilburg