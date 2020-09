Nog geen uur nadat Mark Rutte en Hugo de Jonge vrijdag het land hadden toegesproken over corona, verspreidde het Twitter-account van het CDA een filmpje van de minister van Volksgezondheid. Te zien was een fragment van de rede van lijsttrekker De Jonge, afgesloten met een partijtekst van het CDA: ’Voor een land dat we door willen geven’.