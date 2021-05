’Oordeel Rekenkamer kort door de bocht

Een aantoonbaar proactief beleid in dit soort noodsituaties zou op zijn plaats zijn. Achteraf kijk je een koe in zijn kont. Heb de draaiboeken en procedures van het Amerikaanse leger gedurende de Golfoorlog ervaren en was daar van onder de indruk. Ministeries en Rekenkamer ga aan de slag en maak draaiboeken en procedures voor pandemieën etc. Van dit achteraf met modder gooien is niemand gebaat!

Tom Hausmann, Gemeente Land van Altena