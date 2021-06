Uitslag stelling: ’Opleving virus na zomer’

Meer dan de helft van de respondenten is blij is dat er een versnelling lijkt te komen in de ‘versoepelingsplanning’, want ’na anderhalf jaar lockdown is het genoeg geweest’, klinkt het. Wel zijn er maar weinig van hen die ook echt geloven dat een maatschappij zonder coronaregels na de zomer realistisch is. Een optimist reageert: „Moet lukken. Iedere volwassen persoon die het wil, is ingeënt dus ernstig ziek worden we dan niet meer.” En bovendien: „Een beetje risico moeten we durven nemen anders komen we nooit uit de pandemie.” Iemand anders is voorzichtig positief: „Ik ga er vanuit dat we de zaak onder controle krijgen, mits er niet teveel toeristen hierheen komen. En dat de meeste Nederlanders deze zomer lekker hier blijven.”

Die vakantie is nu juist een heikel punt. Van de stemmers vreest 64 procent voor een terugval na de zomer, omdat men toch massaal op vakantie gaat. „Het grootste gevaar zijn vakantiegangers die mutanten mee terugnemen naar Nederland”, zegt iemand. Een andere stemmer deelt deze angst: „Iedereen gaat weer op vakantie en met het mooie weer en het EK klitten we weer bij elkaar. De simpelste regels worden nu al overboord gegooid, dat merk je overal. We krijgen daarna weer een opleving van het virus net als vorig jaar na de zomer.” Volgens velen zal dat niet heel anders zijn dan de afgelopen jaren. „De terugval volgt in september. De R is dan weer in de maand en het verkoudheidsvirusseizoen gaat dan weer van start. Dan volgt altijd druk op de ziekenhuizen.”

Dat een steeds groter deel van de bevolking gevaccineerd is wil niet zeggen dat we overmoedig moeten worden, vindt men veelal. Slechts een derde denkt dat het überhaupt gaat lukken om iedere volwassene die dat wil voor eind augustus volledig te vaccineren. En ook als dat wel zo is, dan is het virus nog niet uit de wereld, waarschuwt een verontruste deelnemer: „Zelfs als dat waar is, hetgeen ik betwijfel, dan weet niemand hoe groot de groep is die zich niet wil laten vaccineren. Ook zijn alle jongeren tot 18 nog vogelvrij”, zegt een stemmer. „Ook in het meest optimistische scenario blijft een groot deel van de bevolking ongevaccineerd. Dan alles losgooien is heel onverstandig. Straks liggen er allemaal kinderen op de ic’s!”. Velen maken zich net als deze stemmer zorgen over het niet vaccineren van 18-minners. Onder meer om deze redenis het volgens velen onverstandig om grote festivals weer mogelijk te maken. „Hier komen veel jongeren, een broeinest dus”, wordt er gezegd.

Daarbij is het nog de vraag of het dalende besmettingsaantal nu wel echt door het vaccin komt, merkt een deelnemer op: „De huidige vaccins worden gegeven in het ’corona laagseizoen’ en dan wordt gezegd dat de ’besmettingen’ omlaag gaan dóór de vaccins. Kijk naar mei en juni 2020.”

Terugval of niet, het leven van ’voor corona’ krijgen we niet meer terug, verwachten sommigen. „Helemaal normaal wordt het nooit meer, het mondkapje blijf ik in ieder geval dragen.” Iemand beaamt dit: „Ik vrees dat we er nog lang niet vanaf zijn.”