Hoofdredactioneel commentaar Vrije vrijdag

Vrijdag is verworden tot de nationale thuiswerkdag, zo constateren bonden, vervoerders en grote werkgevers. Voor ING is het reden om uit besparingsoverwegingen een proef te starten met het sluiten van kantoren op vrijdag. De NS zet op deze dag vanwege de lagere vraag minder treinen in.