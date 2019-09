’Gevolgen van slecht bestuur’

Onder het motto’ regen is veruit zien’ werd een kaalslag uitgevoerd in de meeste lagen van de overheid. Politie, handhaving, beveiliging, onderwijs, niemand ontkwam eraan. Maar de wijze heren van destijds zijn allen goed terechtgekomen en bevinden zich in een laag in de maatschappij waar men nergens last van heeft. Zo krijgt elk land de bestuurders die het verdient.

Peter Borst, Beverwijk