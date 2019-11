’Verleiding voor verstokte roker groot’

Met betrekking tot het onderzoek en invallen naar de tabaksmaffia, wordt gesteld dat iedereen die de sigaretten koopt het systeem in stand houdt. Een waarheid als een koe, maar dat zou ook gelden voor alle andere zaken binnen onze economie.

Het is absoluut niet zo moeilijk om te bedenken wat een verstokte roker, die aan alle kanten is of wordt gekort op de inkomsten zal kiezen wanneer zijn rookwaar op is en hij in de kroeg een pakje kan kopen voor minder dan de helft van de reguliere handel.

Het is natuurlijk een prachtig resultaat voor het onderzoeksteam van de FIOD, maar diep in mijn hart vind ik verdovende middelen, wapenhandel en vrouwenhandel gewoon verwerpelijker.

Peter Borst, Beverwijk