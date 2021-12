Brief 1 ’Verruimen sporttijden onlogisch’

Kinderen bewegen sowieso veel te weinig en die twee of drie keer sporten in de week helpen daar onvoldoende bij. Dat is meteen ook omgekeerd het punt. Waarom zoveel moeite doen voor de jeugdsport als kinderen ondanks dat sporten toch al veel te weinig bewegen. Maar goed dat is het punt niet. Wat mij vooral verbaast is dat op de scholen de ene na de andere klas naar huis moet vanwege coronagevallen. Dat er halve klassen wegvallen of zelfs hele scholen moeten sluiten. Men spreekt zelfs al over het verlengen van de kerstvakantie, juist door de oplopende besmettingen, vooral onder kinderen. En intussen wil de Kamer sport voor onze kinderen verruimen. Ik kon tot op heden de overheid op veel punten nog wel verdedigen maar dit is echt te stom voor woorden.

Robert Schults

