’Onnodig lijden bestrijden’

Slachthuis Gosschalk in Ede moet 15.000 euro betalen voor dierenmishandeling en het overtreden van regels rond het slachten van dieren. Dat is een bedrag van niets. Vreselijk hoe in dit slachthuis dieren in de angstige uren voor hun dood ook nog eens werden geschopt en geslagen. Dit is wettelijk verboden. Slachthuismedewerkers die dieren doden moeten een gecertificeerde opleiding hebben en mogen nooit dieren onnodig laten lijden.

Wat zich afspeelt achter de gesloten deuren van deze industrie mag niet gezien worden, er zijn dagelijks structurele misstanden in dit systeem waar miljoenen dieren worden afgeslacht. Geen enkel dier wil naar de slacht.

Christine Minneboo