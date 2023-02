’Belastingdruk te hoog’

Dat betekent dat bij een inkomen van maar liefst 3.500 euro per maand en toch nog recht is op zorgtoeslag. Een beter signaal dat de belastingdruk in ons land veel te hoog is en er zelfs bij deze inkomens nog een toeslag nodig is niet voorhanden. Het onnodig rondpompen van geld begint zo steeds grotere vormen aan te nemen.

Jan Pronk, Beverwijk