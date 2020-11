’Betrokkenen toeslagenaffaire schuiven schuld af’

Hij had alles aan de staatssecretaris verteld en er gebeurde niets. Helemaal niets. Hij werd overgeplaatst naar zijn volgende fauteuil. Zo kwam hij nog dichter bij zijn absolute niveau van incompetentie.

Mooi woord trouwens ’incompetentie’, ik ben benieuwd of de vierschaar het zal gebruiken in hun rapport dat in december verschijnt. Ik vrees van niet. Het ligt volgens alle gehoorden aan de wetgeving, de methode, het systeem, de twee ministeries die langs elkaar heen werkten en de anderen: „ik heb het hem zelf gegeven en gezegd: kijk er zelf eens naar”.

Nee, verantwoordelijkheid bij de hoogste ambtenaren uit de carrousel of de betrokken bewindspersonen leggen is not done, dat kan niet, ook niet door deze vierschaar.

Wat is het spannend!

Ed van Zuidam

Voorburg

