Kiezen voor B-merken

Unilever berekent prijsstijgingen door aan consument (Tel. 27/7). We zien dit binnen alle sectoren gebeuren. Dat deze handelwijze volume kost doordat de afzet wordt verminderd, neemt men voor lief. De vraag is echter of de consument daadwerkelijk blijft kiezen voor een herkenbaar merk en meer wil blijven betalen voor merkzekerheid. Dagelijkse boodschappen worden steeds duurder - soms 20% of meer - en worden daardoor voor velen onbetaalbaar. Zijn de grote concerns straks gebaat bij volle schappen die maar niet leeg raken? Dat de consument uiteindelijk kiest voor goedkopere B-merken én voor supermarkten die kwalitatief goedkoper zijn, ligt voor de hand.

Ted Alkemade, Arnhem