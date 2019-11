’Elitair taalgebruik is ongepast’

Tjeerd had het over een 7-gangen diner waarvan de eerste bizarre ‘stikstofmaatregelen’ slechts een amuse zijn. Een amuse? Ja, in welgestelde kringen is dat een hapje vooraf om de smaakpapillen te activeren. Ik weet niet welk volk Tjeerd vertegenwoordigt, maar er zijn miljoenen mensen die nog nooit van een amuse hebben gehoord en net voldoende verdienen om te eten wat de pot schaft. Veel mensen kennen nog de boterham met tevredenheid; met niks dus. Tjeerd jongen, ga je mond spoelen.

Henk Mulder

Zwolle