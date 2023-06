’Onveilige fietspaden’

Verkeersdrempels en boomwortels in fietspaden vergallen het fietsplezier in hoge mate. Hierdoor wordt de kans op een val met de fiets vergroot. Verder moeten ook de bermen wat vaker gemaaid worden om het zicht te verbeteren. Het is vaak gevaarlijk voor fietsers Autobestuurders moeten soms raden waar de fietser naartoe gaat.

Arie Koole, Almere