’Gejuich over Van Gaal te vroeg’

Nu het erop lijkt dat Louis van Gaal trainer wordt van Oranje barst er vrijwel onmiddellijk een enorme euforie los. Dit terwijl de ’wondercoach’ al op voorhand heeft aangegeven vast te houden aan het verderfelijke 5-3-2 systeem. Een systeem dat van Gaal ook al toepaste in Brazilië, maar waar hij ook vrijwel elke wedstrijd weer op terug kwam door toch in de tweede helft 4-3-3 te gaan spelen.

We hebben ons nog niet eens gekwalificeerd voor het WK in Quatar, maar zijn nu al de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel. Eerst maar eens winnen van het altijd lastige Noorwegen in september, want anders is kwalificatie al weer een stuk verder weg. En laten we daarbij ook niet vergeten dat het Van Gaal niet lukte om met een uitstekende lichting voetballers zich te plaatsen voor het WK in 2002.

We hebben nu een leuk elftal, maar ontberen dragende spelers als Sneijder, Robben en van Persie die er in 2014 wel bij waren. De euforie over de aanstelling van van Gaal is dus uiterst primair. Eerst maar eens kijken of we Quatar überhaupt halen en dan zien we verder.

Jan Pronk, Beverwijk