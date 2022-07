Uitslag Stelling: ’Rekenschap Neelie nodig’

Veruit de meeste respondenten vinden het goed als Kroes (80) vanwege deze vermeende dwaling gekort zou worden op haar pensioen. Een reactie: ,,Ik word erg moe van politici die wegkomen met een ongemeend ’sorry’. Korting op het pensioen is wel het minste wat ze moet krijgen.” Anderen pleiten er ook voor om Kroes een boete te laten betalen. Een respondent suggereert zelfs een bedrag van ’enkele tonnen’. ,,Corruptie en fraude zouden niet mogen lonen.” Een deelnemer vindt het heel kwalijk dat Kroes ’willens en wetens’ heeft gehandeld. ,,Als geen ander wist zij wat het zou betekenen als zij een misstap als deze zou maken.”

Daarnaast vindt bijna iedereen dat ‘haar’ partij de VVD maatregelen moet treffen als blijkt dat de politica inderdaad tegen een verbod in heeft gehandeld. Een respondent: ,,Ze is zelf altijd een keiharde politicus geweest. Die staat van dienst is juist een goede reden om haar aan te pakken. Vanwege deze domme actie zou ze juist geroyeerd moeten worden.”

Overigens ontkent ‘Neelie’ alle aantijgingen. Zo zegt ze wel de afkoelingsperiode in acht te hebben genomen die geldt voor EU-bestuurders, alvorens ze aan het werk ging voor Uber.

Neelie Kroes was behalve eurocommissaris ook een bekend Nederlands politicus en rolmodel voor veel carrièrevrouwen. Een kwart van de respondenten heeft veel bewondering voor haar. ,,Ik vind het geweldig wat mevrouw Kroes heeft bereikt, maar regels zijn er voor iedereen en daarop mag zij geen uitzondering zijn.”

Driekwart van de deelnemers snapt niet wat de motieven zouden zijn van Neelie Kroes om een bedrijf als Uber ter wille te zijn. Een stemmer: ,,Waarom zou ze het hebben gedaan? Niet voor het geld hoop ik. Ze moet toch echt een riant inkomen hebben als ex-commissaris.”

De roep om strengere lobbyregels voor ex-politici is groot onder de deelnemers. Bijna allemaal vinden ze dat ex-politici minder snel voor belanghebbende bedrijven mogen werken. ,,Je kunt niet bedrijven de maat nemen en vervolgens zelf over de schreef gaan. Dat moet veel strenger worden bestraft dan nu het geval is”, klinkt het. Iemand stelt dan ook voor om Kroes strafrechtelijk te laten vervolgen. ,,Dit is echt een schoolvoorbeeld van corruptie.”

Uber zou in ruil voor vestiging in Amsterdam gunstiger belastingvoorwaarden hebben gekregen. Daar zijn bijna alle stemmers op tegen. ,,Ons vestigingsklimaat moet niet zijn gebaseerd op het geven van belastingvoordeel aan internationale bedrijven. Onze eigen ondernemers worden hierdoor benadeeld”, stelt een criticus. Een andere deelnemer meent: ,,De rekening hiervoor komt uiteindelijk op het bordje van Jan Modaal.”

Twee derde vindt ook dat Nederland en de EU terughoudender moeten zijn bij het binnenhalen van tech bedrijven. ,,Die moet je hier helemaal niet willen hebben met hun energieslurpende datacenters”, vindt een tegenstander. Sympathie wekt Uber in ieder geval niet op. Meer dan de helft is niet gecharmeerd van de diensten die het bedrijf levert.