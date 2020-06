’Kritiek op coronabeleid mist grond’

In het programma ’Goedemorgen Nederland’ van Omroep Max toonde Thierry Baudet zich een tegenstander van de 1,5 meter afstandsregeling. Hij vindt deze maatregel in de open lucht totaal overbodig, omdat ‘de kans op besmetting in buitenruimtes klein is’.

De horecasector, die belangrijk is voor de Nederlandse economie, is zwaar getroffen en moet, naar zijn mening, zoveel mogelijk geholpen worden. Daarbij is het laten vervallen van de 1,5 meter afstandsregeling een belangrijke stap in de goede richting.

Baudet gaat daarbij voorbij aan het feit, dat de wereld er pas stap voor stap achter komt, hoe de besmetting met het coronavirus wordt overgebracht. Ook het feit, dat de kans op besmetting in de open lucht waarschijnlijk minder groot is dan in afgesloten ruimtes is een constatering die pas recent is vastgesteld.

Het regeringsbeleid is er steeds op gericht geweest de kans op besmetting met het virus te beperken. In dat licht is ook de 1,5 meter afstand regeling te zien. Baudet legt de nadruk op de horeca, terwijl de overheidsmaatregelen het algemeen belang dienen.

Cees Visser,

Nieuwerkerk a/d IJssel