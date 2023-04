Brief 3 ’Burgers onder druk door klimaatdoelen’

Bekijk ook: Klimaatmaatregelen Timmermans definitief goedgekeurd

Door belastingverhogingen. Terwijl de burger beloofd was dat er geen sprake van drang zou zijn. En dat iedereen mee moest kunnen komen. Dit is net zo goed een eigen gecreëerd probleem. Door onze klimaatdoelen steeds te versnellen zullen meer mensen het niet halen en dus zijn er forse ingrepen in de beurs van de burger nodig. In die van de middenklasse dan. Want de ’onderkant’ wordt gecompenseerd en de ’bovenkant’ voelt de pijn niet. Misschien is dit het laatste duwtje dat de kiezer nodig heeft om de coalitiepartijen definitief de rug toe te keren. In het gunstigste geval kiest hij of zij voor het oprukkende BBB. Of erger.

B. van Dam

