’De winnaars van de coronacrisis’

Ik doe dagelijks mijn boodschappen bij AH, Jumbo of Plus en kom wekelijks bij de grootste drogisterij van Nederland. Wat mij opvalt, is dat men sinds de lockdown bijna alles kan kopen in de supermarkt en drogisterij, schrijft Léon de Koning.

De Hema moest dicht, geen probleem, ga naar de Jumbo en een gangpad is één en al Hema. Wil je bloemen of planten, ga naar de supermarkt. Wil je gereedschap, ga naar de supermarkt of drogist. Boekwinkels met postagentschap zijn dicht, geen probleem, koop je verjaardagskaart, postzegel of boek bij de supermarkt. Er zijn twee winnaars in deze coronatijd, de supermarkten en de drogisterijen. Ze maken een lange neus naar de collega-winkelbedrijven.

Léon de Koning,

Roosendaal