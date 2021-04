’Nu ingrijpen op de woningmarkt’

Dus laat de prijzen maar stijgen is het motto. In Azie waar ik woon is dit al jaren aan de gang en een beetje apartement kost al snel een paar miljoen. En dan heb je niet eens wat bijzonders. Hier zijn de klachten van niet starters dus nog groter. De overheid kan echter geen drastiche maatregelen nemen die de prijsen omlaag jagen want dan heb je alle huiseigenaren tegen je die dan dik onder water staan. Als we dus in Nederland actie willen ondernemen tegen de hoge prijzen kan men dit nu nog doen. Nog even wachten en het is te laat net als hier in Azië (Tokyo, Hong Kong, Shenzhen etc.)

Jeffry Kuperus

Shenzhen