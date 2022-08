Premium Stan Huygens Journaal

Wat deden buren op receptie Pulitzerhotel?

Als oud-KLM-topman Sergio Orlandini er niet was geweest dan had het roemruchte Pulitzerhotel niet in Amsterdam gezeten. „Hij belde naar de VS en zei: ik heb een mooi plekje voor jullie”, vertelde KLM-bestuurder Frank Houben op de jaarlijkse tuinborrel van het Amerikaanse logement.