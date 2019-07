Dat was me toen wat, de pliesie. Agent Deil die je wegens belediging van een ambtenaar in functie op zijn zwarte, statige herenrijwiel tot diep in de steegjes van het burgemeesterskwartier achtervolgde omdat je ’Ha Bromsnor!’ naar hem had geroepen. Die vervolgens, zodra hij je te pakken kreeg, een stevige oorvijg uitdeelde. En die je dan genadeloos afleverde bij je moeder.