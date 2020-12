’Overwaarde slechts getal op papier’

Ook ik ben huiseigenaar met een redelijke overwaarde. Maar de overwaarde is slechts een getal op papier en wordt pas interessant indien men de woning verkoopt.

En wat is dan het alternatief? Men heeft de overwaarde nodig om een nieuwe woning te kopen aangezien deze ook in waarde gestegen is. Gaat men op zoek naar een huurwoning dan is de huur vaak vele malen hoger dan het huidige te betalen maandelijkse hypotheekbedrag.

Hetzelfde fenomeen deed zich voor vlak voor de wereldwijde financiële crisis van 2008. Mensen gingen massaal hun overwaarde te gelde maken om er aandelen van te kopen, want de bomen groeiden immers tot in de hemel.

En wat gebeurde er? De financiële markt stortte in en veel huizen kwamen onder water te staan waardoor eigenaren met een enorme restschuld bleven zitten want de overwaarde was immers al opgebruikt. Mijn advies: niet doen!

A. Klasen