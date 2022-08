Meer aandacht voor illegaal wapenbezit

Premium Binnenland

Cokeboef hamstert in haven Rotterdam

De smokkel van cocaïne via de Rotterdamse haven loopt flink uit de hand. De nieuwste trend is dat ’uithalers’ die drugs uit de haven halen, zich langere tijd in containers op het terrein verbergen. Sinds december hebben politie en douane al 57 coke-insluipers gepakt. Een record.