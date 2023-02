Premium Het beste van De Telegraaf

Een positieve dag van de romantiek

Door Marcel Peereboom Voller

Nee, positief begon Valentijnsdag niet. Koffie op bed kon ze krijgen, al was dat eigenlijk al te veel moeite na al het gedoe. En ik voelde me toch al niet zo lekker. Dat ene stapje meer doen zat er gewoon niet in, ondanks de druk van de goegemeente en de detailhandel om op de dag van de romantiek flink uit te pakken.