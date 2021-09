De coronataal muteert sneller dan het coronavirus zelf

Columns & Opinie

’Ik weet zo langzamerhand niet meer waar ik het meest verdrietig en boos over moet zijn’

Ik heb mijn oudste zoon opgeborgen in Kroatië. Daar is het hartstikke mooi, zag ik in De Bachelor en die Tony kan wel wat hulp gebruiken. Die heeft zijn handen vol aan al die dames die dolgraag met hem een beschuitje willen eten, iedere ochtend, de rest van hun leven. Of gewoon beroemd willen worden...