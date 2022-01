’Niet twijfelen over gebruik coronapil’

Een epidemioloog zegt zelfs dat dat ook voor ongevaccineerden mooi zou zijn. Hoezo voor ongevaccineerden. De bewuste antivaxxers kiezen toch zelf voor niet vaccineren en aanvaarden toch het risico op ernstige verschijnselen? Maar dat terzijde. Het ministerie aarzelt en het is onduidelijk of Nederland deze pil gaat gebruiken. Er is nog niets besteld en er liggen nog geen draaiboeken klaar terwijl al maanden geleden bekend was dat Pfizer bezig was met het ontwikkelen van deze antivirale pil. Ik denk dat een kwetsbare die besmet is, er wel bij gebaat is om deze antivirale coronapil in te nemen ter voorkoming van erger. Hoezo zijn er veel haken en ogen. Leg dat dan eens uit almachtige ministerie en verschuil je niet in vage termen. De mens die een ernstig risico loopt door een besmetting gaat voor. Niet een ministerie die aarzelt of deze pil wel goed is voor een patiënt, na nota bene een goedkeuring door de EMA. Iemand die besmet is met Covid met ernstige verschijnselen grijpt elk risico aan om beter te worden. Nood breekt wet. En zie hier weer waarom Nederland achteraan loopt. Schande.

J.K. Pieterse