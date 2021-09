’Uitslag duidt op rechts kabinet’

Eerst hadden we Ollengren en Jorritsma, waarbij de eerste geheime notities over Omzigt per ongeluk prijs gaf aan de pers, waardoor zij en Jorritsma moesten opstappen. Toen hebben we Mariëtte Hamer gekregen, nota bene van de PvdA, de partij die tijdens de laatste verkiezingen niet meer dan 9 zetels behaalde. Zij stuurde aan op een naar ’links ovrhellend kabinet’, samen met D66, GroenLinks en PvdA. Ook Groenlinks, de grote verliezer bij de verkiezingen, moest een plaats in het nieuw te vormen kabinet krijgen.

Er is nooit gesproken over een rechts zakenkabinet. Waarom niet? Ik vermoed dat Kaag dat niet wil. Maar de VVD is nog steeds de grootste partij in Nederland en ook met andere rechtse partijen kunnen ze een ruime meerderheid in de Kamer behalen. Immers, de bevolking heeft tijdens de verkiezingen duidelijk gemaakt dat men niet geen linkse regering wil hebben.

Wim Bos, Heusden