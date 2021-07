Uitslag Stelling: ’Dit hoort bij ondernemen’

Even leek het zo rooskleurig. Na een maandenlange lockdown ging Nederland in juni bijna volledig van het slot. Het aantal coronabesmettingen daalde in rap tempo, waardoor onder andere de horeca de deuren weer mocht openen. Het nieuws dat de festivalzomer dit jaar kon doorgaan, zorgde voor grote vreugde bij jongeren en organisatoren. Die bleek van korte duur. Afgelopen vrijdag scherpte het kabinet de maatregelen opnieuw aan vanwege de forse toename in besmettingen, tot groot ongenoegen van de festivalsector. Stellingdeelnemers vinden dit de risico van het vak: „Elk bedrijf kent zijn bedrijfsrisico, in dit geval corona.”

Twee derde geeft aan wel begrip te hebben voor de woede van festivalorganisatoren, nu evenementen in ieder geval tot 13 augustus moeten worden afgeblazen. „Eerst groen licht, en daarna ineens weer niet. Festivals steken kosten in de voorbereiding, de opbouw en het opruimen.”

Toch pleit 44 procent voor een vorm van compensatie. De sector zelf eist een financiële vergoeding van honderd procent voor geleden schade, maar dat vindt slechts een derde van de respondenten een goed idee. „Ze moeten ook begrijpen dat de cijfers er niet om liegen, en de festivals beter niet door kunnen gaan,” zegt iemand.

Ruim driekwart van de deelnemers heeft dan ook alle begrip voor het opnieuw aanscherpen van de maatregelen. Toch vindt een even grote groep dat het kabinet de maatregelen in eerste instantie te snel heeft versoepeld. „Zeker in de uitgaanssector,” zegt een respondent. „De beelden op tv van feestende jongeren zeiden genoeg. Dit had zelfs een kind kunnen bedenken.” Ook hekelen respondenten het versoepelen terwijl een groot deel van de jongere bevolking nog niet gevaccineerd is. „Eigenlijk had je de jongeren nog voor de dertigers moeten vaccineren!”, zegt iemand. Ruim driekwart denkt dat er deze zomer helemaal geen festivals meer georganiseerd kunnen worden.

Overigens zijn het niet alleen de grote festivals die de komende weken worden afgelast. Ook kleinere evenementen zoals dorpsfeesten kunnen voorlopig geen doorgang vinden. Zij zouden net zo goed financiële compensatie moeten krijgen, stellen verschillende burgemeesters. Onzin, vindt een kleine 60 procent. Niet iedereen denkt er zo over: „Er is fors geïnvesteerd door organisaties, dus compenseer ze. Of het nu gaat om grote evenementen of kleine dorpsfeesten: gelijke monniken, gelijke kappen.”

Twee derde van de stellingdeelnemers noemt het terecht dat demissionair premier Rutte excuses maakte voor de laatste persconferentie, waarin hij de aangescherpte maatregelen aankondigde. In de persconferentie gaf Rutte met name jongeren de schuld van het toenemende aantal besmettingen, wat hem op felle kritiek van verschillende Kamerleden kwam te staan. Het gros van de respondenten vindt dat het zowel Rutte als demissionair minister De Jonge aan zelfreflectie ontbreekt. „Voor zoveel incompetentie zijn excuses niet genoeg”, zegt een respondent. „Hier moet volledige vergoeding komen.”