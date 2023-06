Soms beland je in een participerende rol

Hij was maandag bij het station van Beverwijk gezien en daarna in de Breestraat vlakbij. De man met het rossige baardje die vrijdag in een auto was geduwd in Spanbroek en daarna spoorloos verdween, kon in levensgevaar verkeren; daarom was de politie met man en macht naar hem op zoek. Aangezien ik niet ver weg was, besloot ik ook een kijkje te nemen in de Beverwijkse winkelstraat, naar de verwarde man die er mogelijk op sokken rondliep. Ik had geen weekenddienst, maar hé, dit kun je als verslaggever ook op tweede pinksterdag niet aan je voorbij laten gaan.