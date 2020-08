Uitslag stelling: ’Kapjesplicht verwarrend’

Burgemeesters mogen ’lokaal experimenteren’ met het verplichten van mondkapjes. Vanaf 5 augustus zal dan ook een draagplicht gelden op bepaalde drukke plekken in Rotterdam en Amsterdam. Verstandig om dit te doen, zegt bijna de helft van de stemmers. „Iedereen snapt dat er verschil is tussen de kans op besmetting in de Kalverstraat of in het Drentse buitengebied.” Ook zullen mensen straten waar deze regel van kracht zal zijn zoals de Kalverstraat en de Wallen meer gaan mijden, verwachten veel respondenten. „Het zal er rustiger worden omdat men geen zin heeft met een mondkapje rond te lopen.” Iemand voegt toe: „Afstand bewaren en drukte ontlopen kunnen we blijkbaar niet, dus maken we het zo minder aantrekkelijk door mondkapjes te verplichten.” Anderen zijn sceptisch en verbazen zich over het beleid rond bijvoorbeeld de Amsterdamse rosse buurt. „Eerst een mondkapje dragen op de Wallen en dan een bezoekje aan de dames brengen heeft vast veel zin.”

Hoewel het dragen van een mondkapje geen vervanging is voor de 1,5 meter-regel denkt de helft dat mensen met een mondkapje minder snel afstand zullen houden omdat ze zich beschermd voelen. „Mensen zullen dichter bij elkaar komen aangezien een mondkapje een gevoel van veiligheid geeft. Daarnaast worden ze vaak verkeerd gebruikt waardoor het besmettingsgevaar toeneemt”, luidt een reactie. Sommigen zien het anders: „Een mondkapje is juist een goede reminder dat je moet opletten.”

Alert zijn we namelijk niet, stelt een relatief grote groep voor wie een lokale mondkapjesplicht niet ver genoeg gaat. „Dit is veel te soft, het zou landelijk verplicht moeten worden. Als chronisch zieke durf ik amper de deur uit om boodschappen te doen. Mensen houden zich totaal niet aan de maatregelen.” Veel van deze stemmers snappen niet waarom Nederland op dit gebied achter blijft: „Kijk naar Italië. Daar hebben ze het wel geleerd, iedereen en overal aan de mondkapjes!” En: „In praktisch heel Europa is het dragen van mondkapjes in openbare ruimten verplicht. Waarom laten we dit hier aan lokale bestuurders over?”

Het Nederlandse beleid is bovendien onduidelijk en tegenstrijdig, stelt men. „Mensen weten nu niet waar ze aan toe zijn”. Velen snappen bijvoorbeeld niet waarom de draagplicht niet geldt voor binnenruimtes zoals musea en horecagelegenheden: „ Binnen is het juist wel nodig als de ruimte niet goed geventileerd is. In de open lucht, hoe druk het ook is, is het onnodig.” Daarbij houdt het RIVM vol dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het mondkapje besmetting tegenhoudt. „Ondanks het RIVM-advies toch deze maatregelregel invoeren schept verwarring.”

Of het nu lokaal of landelijk is, deze maatregel is lastig te handhaven zolang er nu geen wettelijke grondslag is voor het verplichten van bepaalde kledingvoorschriften, stelt het gros. Hiervoor zou de coronawet nodig zijn, maar dat zien de stemmers dan weer niet zitten. „Zolang ze het niet wettelijk kunnen verplichten draag ik het niet!”, aldus een tegenstander.