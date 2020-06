Straat Bijlmer vernoemd naar slavenhouder

In het hartje van de Bijlmer zit de Elisabeth Samsonstraat. De straat is vernoemd naar een Surinaamse zakenvrouw die in de 18e eeuw leefde als ‘vrije zwarte’. Ze was succesvol, bezat meerdere plantages en vergaarde een fortuin. Ook trouwde ze, na een lange juridische strijd, met een blanke man. Daarmee zette ze destijds heel Suriname op zijn kop. Als je kijkt naar de bijdrage die Samsom heeft geleverd aan de emancipatie van zwarte Surinamers is het dus geheel terecht dat er een straat in Zuidoost naar haar genoemd is. Er zit ook een andere kant aan Samsom. Als plantagehouder bezat ze zelf ook een groot aantal slaven die ze liet geselen als zij daar aanleiding toe zag.