Ik hoorde mijn telefoon maar hengelen leverde niets op. Op maandag meteen het containerbedrijf gebeld. Voor 50 euro zou de container voor mij geleegd worden. Prima. Een dag later kreeg ik te horen dat mijn telefoon gevonden was en dat ik hem kon ophalen in Utrecht.

Ik wil textielinzamelaar Sympany van harte bedanken voor deze geweldige service.

Maureen van Luijn

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].