’Koning moet afzien van jaarlijkse verhoging’

Maar diezelfde koning leest ons in zijn troonrede wel voor dat we allemaal zware economische tijden tegemoet zien. Hoe mooi zou het zijn als hij, die al niet onbemiddeld is, daar gelijk aan zou toevoegen dat hij afziet van deze automatische verhoging en de premier heeft gevraagd dit in de wet aan te passen.

Maar helaas, hoe begaan hij ook is met al het leed in ons land, dat komt even niet bij hem op. Een gemiste kans om jezelf onsterfelijk te maken en voor eens en altijd deze discussie te stoppen.

H.J. Koppe,

Purmerend