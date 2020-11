Een landelijk vuurwerkverbod, het verlangen naar sociale cohesie en vertier hebben er voor gezorgd dat carbid populairder is dan ooit te voren. Traditiegetrouw zijn vriendengroepen in de provincies aan de randen van Nederland al bezig met alle voorbereidingen. In veel dorpen is het een groep vrienden, die het schieten organiseren en ook verantwoordelijk zijn voor het oudejaarsfeest. Een traditie die door de jaren is ontstaan. De gemeenten hebben in het traject van de vergunningverlening nauwe contacten met deze groepen en weten ook hoe zij hier mee om moeten gaan.

Waar wij normaal gesproken de bewoners van de Randstad graag wat meer van ons, de rust, ruimte en levensopvatting gunnen, vragen wij dit jaar met klém: blijf van ons carbid af. Met de run op carbid die nu is ontstaan nemen ook de risico’s toe. Het is wachten op de eerste deksel die op oudjaarsavond over het Leidseplein wordt gejaagd. Beste bewoner, beste burgemeester: neem voor uw eigen stad verantwoordelijkheid en gun het platteland haar traditie. Wij laten u ook graag met rust.

Aant-Jelle Soepboer

en Sijbe Knol,

FNP Fryslân