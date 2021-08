Brief 3: ’Nieuwe verkiezingen zijn zinloos’

Het verbaast mij niet dat er nog steeds geen nieuw kabinet is. Alle partijen draaien om de brij heen.

Waarom is er geen nieuw kabinet? Er is maar één reden: eind volgend jaar zijn er twee parlementaire enquêtes, de gaswinning in Groningen en de toeslagenaffaires. Iedereen kan op z’n klompen aanvoelen dat het dan huidige kabinet moet aftreden.

Geen enkele partij wil zich nu al branden aan die uitslag. Ook daarom hebben nu nieuwe verkiezingen geen zin, want eind 2022, begin 2023 valt het kabinet en moeten er weer nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Dus, politieke partijen, los eerst dit probleem op. Anders zijn we over twee jaar nog bezig met formeren.

L. de Koning, Dordrecht

