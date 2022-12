Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Kortzichtig kabinet speelt met vuur

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Als ik even mag generaliseren: wij Nederlanders zijn niet erg van de lange termijn. ’Komt tijd komt raad’ en ’het zal zo’n vaart niet lopen’ zitten diep in onze volksaard. De geruststelling die ervan uitgaat, mag comfortabel aanvoelen, deze houding is meermaals catastrofaal gebleken.