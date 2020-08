’Mondkapjes wassen’

Men kan de gebruikelijke mondkapjes in een waszakje op 60 graden. wassen, niet eindeloos natuurlijk, maar ze zijn wel een paar keer te gebruiken.

Katoenen mondkapjes kan men vaak op 60 graden wassen. Als het inderdaad waar is dat het virus een week blijft zitten, kan men wassen op 40 graden (met een ontsmettingsmiddel bijv.) en vervolgens meer dan een week aparthouden.

Er is wel een en ander te bedenken, maar wie steeds hetzelfde mondkapje draagt, is een viezerik en brengt zijn medemens welbewust in gevaar. Handschoenen zijn ook een goed beschermingsmiddel.

Mirta Haan