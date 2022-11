Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Hoera! Frenkie in topvorm naar Qatar!

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Hoe een mens heen en weer kan worden geslingerd tussen zijn verschillende emoties. Vorige week denk ik: voetbal is heerlijk. Zondag denk ik: voetbal is ruk. Nu denk ik: voetbal is heerlijk.