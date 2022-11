Uitslag Stelling: ’Afkeer van Black Friday’

Een van hen denkt: ,,Helaas is het niet te stoppen, net als dat je reclame niet kunt stoppen.” Een andere tegenstander meent: ,,We hebben twee keer per jaar uitverkoop, dat moet toch genoeg zijn?” Maar een voorstander schrijft: ,,Black Friday is een uit Amerika overgewaaide hype. Maar stoppen? Nee. We moeten al zo veel in dit land: minder vlees eten, niet drinken, minder energie gebruiken.”

Dille en Kamille sluit zelfs helemaal deze dag. De keten stuurt in plaats daarvan de medewerkers op vrijwilligerswerk. Dat vindt een meerderheid van de stemmers ‘sympathiek’. Toch meent een stemmer: ,,Prima dat Dille en Kamille dit doet. Maar ze moeten niet gaan afgeven op Black Friday, wat dat is woke-onzin.”

Zelfstandige kinderwinkels gaan in plaats van koopjes aanbieden, speelgoed inzamelen voor kansarme gezinnen. Ook dit gebaar kan op instemming rekenen van een meerderheid van de deelnemers. De meeste respondenten menen dat alleen grote ketens wel varen bij Black Friday.

Maar een klein deel van de deelnemers denkt dat het aanbiedingenfeest gunstig is voor de portemonnee van mensen met weinig geld. Een opmerking: ,,Als je een kleine beurs hebt, dan kun je beter het hele jaar letten op aanbiedingen in plaats van alleen eind november.” Een andere respondent vindt echter dat elke aanbieding welkom is voor mensen die weinig te besteden hebben, dus ook Black Friday-aanbiedingen.

Black Friday was in de voorgaande jaren altijd zeer succesvol. Slechts een derde van de stemmers denkt dat het dit jaar weer records gaat breken. Een minderheid gelooft dat Black Friday de koopkracht zal aanjagen en dus goed is voor de economie. Een criticus: ,,Door de enorme inflatie zijn de prijzen veel hoger dan aan het begin van het jaar. Echte koopjes zullen er daardoor niet zijn.” Een andere respondent denkt echter: ,,Als de verkopen omhoog gaan is dat goed voor iedereen. Niet alleen winkels, maar ook distributeurs, producenten en reclamemensen verdienen eraan.”

Wel denkt driekwart dat Nederlanders zich toch laten verleiden tot aankopen op Black Friday. Een respondent: ,,Als het zo uitkomt en het is een mooi voordeeltje, dan laat ik me uiteraard verleiden. Maar je moet altijd wel zelf blijven nadenken.” Een criticus meent wel dat het ‘een grote oplichterij’ is. ,,Vaak zijn artikelen nog duurder dan normaal. Daarbij zijn de reclames echt heel erg irritant.” Een andere stemmer die dat ook vindt: ,,De truc is dat ze eerst de prijzen verhogen en dan giga-kortingen aanbieden.”

Daarbij denkt nog eens driekwart van de stemmers dat Black Friday ervoor zorgt dat mensen dingen kopen die ze eigenlijk niet kunnen betalen. ,,Doordat met name mensen met een kleine beurs hierop aanslaan, komen juist zij in de problemen door uitgaven op Black Friday.”

Ondanks het negatieve sentiment over het koopjesfestijn, is toch nog een derde van de stemmers te verleiden voor aankopen op deze dag. ,,Een goede periode om meteen een paar Kerstcadeaus te scoren”, zo meent een respondent.