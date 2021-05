’Alleenstaand huishouden onvoordelig’

Sinds ik het ouderlijk huis verliet ga ik als alleenstaande door het leven, nu meer dan 45 jaar. Dit is overigens een bewuste keuze. Ik meen dus uit ruime ervaring te kunnen spreken over het financiële malheur van alleenstaanden, zoals het betalen van kinderbijslag (en geen kinderen hebben) tot de pensioenleeftijd. Het bijna evenveel betalen voor reinigingsrechten als een heel gezin. Bij privatisering heeft mijn werkgever mij van semi ambtenaar naar anders overgezet. Van ambtenaar pensioenfonds ABP naar zorgpensioenfonds Zorg en Welzijn hetgeen mij als alleenstaande minstens 5 pensioenjaren heeft gekost. Gehuwden en samenwoners met een contract hadden dat niet. Slechts alleenstaanden werden hieraan onderworpen. En de erfbelasting, dat is pure diefstal van de Staat. Na je hele leven belasting te hebben betaald komen ze na je dood nog eens 40 procent halen van wat je nog eventueel hebt kunnen overhouden. Verder zou de heer Latten ook eens moeten kijken naar de kosten van alle mensen die gaan scheiden in plaats van te spreken over een slachtofferrol van alleenstaanden.

M. Admiraal