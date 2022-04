Brief 3 ’Ploumen toont zelfinzicht’

Ze komt er openlijk voor uit dat ze niet de juiste eigenschappen, kennis én overtuigingskracht heeft om grote aantallen stemmen te trekken. Ze is net als Job Cohen meer een bestuurder dan een straatvechter en daar is niets mis mee. Een leek kon zien dat zij niet het gewenste stemmenkanon voor de PvdA zou worden. Nu zoemen de namen van de burgemeester van Rotterdam Aboutaleb en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans weer rond. Om in voetbaltermen te spreken: het instapmoment is ideaal, maar beide heren zitten perfect op hun plek en laten de hete aardappel graag aan zich voorbijgaan.

Bas Overmars, Amsterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: