Uitslag Stelling: ’Boa’s zonder hoofddeksel’

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is op de vingers getikt door het college omdat ze boa’s wil verplichten religieuze hoofddeksels zoals een hoofddoek, keppel of tulband thuis te laten. Ondanks dat de minister op haar vingers is getikt door het college, vindt bijna niemand van de stemmers dat ze nu bakzeil moet halen en boa’s toch religieuze hoofddeksels mag laten dragen. Een respondent vindt dat de minister haar plan moet doorzetten. ,,Dat college trekt zich blijkbaar niets aan van onze staatsinrichting, waarin staat dat kerk en staat gescheiden moeten zijn. Vertegenwoordigers van de staat moeten dus neutraal zijn.” Een andere stemmer meent: ,,Het is te prijzen in de minister dat zij standvastig is hierin, en ik hoop dat ze hierin volhardt.”

Een groot aantal andere respondenten vraagt zich af waar het college zich mee bemoeit? ,,Bij mijn weten gaat een minister hierover, en hebben zij zich niet hiermee te bemoeien.” Toch zijn er stemmers bang dat de minister ’overruled’ wordt. ,,De woke-lobby gaat het waarschijnlijk toch winnen”, vreest één van hen.

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het niet zoveel uitmaakt wat iemand op zijn hoofd heeft, de houding van boa’s moet op zich al gezag uitstralen. Daar is slechts een derde van de stemmers het mee eens. Een van de respondenten vindt dat keppels en tulbanden wel gezag uitstralen, maar hoofddoeken juist niet, omdat een hoofddoek immers ’een symbool van vrouwenonderdrukking’ is. Weer iemand anders zou het verbod op uiterlijke kenmerken bij boa’s juist willen uitbreiden. ,,Roze of blauw haar, tattoos en piercings stralen nou ook niet bepaald gezag uit.”

De meesten denken dat het beroep van boa nog steeds aantrekkelijk blijft voor hen die zo’n hoofddeksel zou willen dragen als uiting van religie. Een reactie: ,,Je kiest vrijwillig voor een functie, dus als daarbij hoort dat je geen hoofddoek mag dragen, neem die baan dan niet.” Een flinke meerderheid van de respondenten denkt dat boa’s niet hun baan gaan opzeggen als ze geen hoofddoek, keppel of tulband mogen dragen. Bijna niemand gelooft dat een dergelijk hoofddeksel meer respect afdwingt bij personen tegen wie de boa’s moeten optreden. ,,In mijn ogen dwingt het dragen van een religieus symbool het respect niet af, maar verzwakt het juist”, klinkt het. Een ander merkt op: ,,Als je zo’n functie hebt, dan draag je een uniform. Het uniform is zonder hoofddeksel. Aan die kledingvoorschriften moet je je dus houden.”

Bijna alle respondenten vinden dat uitingen van religie uit alle openbare functies zouden moeten verdwijnen. Ze denken bijna allemaal dat iemand die een hoofddoek, keppel of tulband draagt in een dergelijke functie, niet onpartijdig kan zijn.

Over de hoofddoek op de werkvloer is regelmatig veel te doen. Een meerderheid van de respondenten vindt dat werkgevers het recht zouden moeten hebben om de hoofddoek te verbieden aan werknemers. ,,Het is aan de werkgever om te bepalen welke kledingvoorschriften je je moet houden. Dus ook aan welk hoofddeksel.”