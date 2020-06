’Subsidie op stekkerauto onzinnig’

Een brandstofauto en een elektrische auto rijden vooralsnog allebei op fossiele brandstof: onze stroom wordt voor meer dan 90% opgewekt uit kolen en aardgas en dat blijft voorlopig nog wel zo. In een verbrandingsmotor vinden twee energieomzettingen plaats, van chemische naar thermische naar mechanische energie. Het rendement daarbij is voor een benzinemotor ca. 27%, voor een diesel ca. 45%.

Voor een elektrische auto zijn zeven energieomzettingen nodig. Vier in de elektriciteitscentrale zelf en drie in de auto voor laden en ontladen van de batterij en de omzetting van elektrische energie naar aandrijving. Daar komen nog de verliezen voor het transport en omzettingen van de stroom van centrale naar laadpaal bij. Totaalrendement is op zijn best 20%.

De aangekondigde subsidie van €4000,- komt nog bovenop de duizenden euro’s aan belastingontheffing van bpm en wegenbelating.

Veel belastinggeld om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verhógen met 25%. Dat is nog eens effectief ’klimaatbeleid’.

Paul Evers