’Tjeenk Willink deskundig’

’Verkeerd herinneren’ is menselijk

Aan oordelen over het geheugen van premier Rutte geen gebrek, deze week. Loog hij of zaten er gaten in zijn herinnering? Zonder op de specifieke kwestie in te gaan, belicht Erik Scherder de betrouwbaarheid van het menselijk geheugen. „Het is nooit helemaal waterdicht.”