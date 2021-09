Premium Het beste van De Telegraaf

Het is D66 dat het land nu al een half jaar lam legt

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

De formatie is feitelijk heel simpel. Er zat een coalitie van vier partijen. Het kabinet is gevallen, maar niet door een conflict binnen de coalitie. Bij de verkiezingen heeft de zittende coalitie van VVD, CDA, D66 en CU opnieuw een meerderheid gehaald. Niets staat dus voortzetting in de weg. Moeilijker is het niet.