Geef agent en docent voorrang op huis

Als je in Amsterdam werkt als politieagent, zorgmedewerker of onderwijzer dan heb je een probleem: je kunt er wel werken maar niet wonen. De kans dat je met je aanvangssalaris een betaalbare koopwoning vindt, is kleiner dan de kans dat je op klaarlichte dag door een meteoriet getroffen wordt. De huurmarkt dan? Nee, helaas. Hoewel bijna de helft van alle woningen in Amsterdam sociale huurwoningen zijn, is het onmogelijk om er een te bemachtigen, want er zijn tienduizenden statushouders en anderen die voorrang hebben. Hoe kansarmer je bent, des te kansrijker ben je op de Amsterdamse huurwoningmarkt. Jammer dus voor de onderwijzers, zorgmedewerkers of politieagenten die in de stad werken en graag in de buurt willen wonen. Zij hebben het nakijken.