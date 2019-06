’Beleggers weren van woningmarkt'

Amsterdam en omgeving is populair bij toeristen en vele kantoren en bedrijven bevinden zich in deze regio. Dat is menig beleggingsmaatschappij niet ontgaan. Kopers van woonruimten in deze regio zijn vaak geen particulieren meer maar met name beleggingsmaatschappijen. De overheid zou huizen-aankoop voor beleggingen moeten verbieden; het zou vereist moeten zijn, dat de huizenkoper zelf in de woning gaat wonen.

A.K.H. The,

Amsterdam