Brief 3 ’Crises nopen tot afwijken afspraken’

En beter nog dat hij, en enkele ministers, gaan beseffen dat ze de crises in Nederland kunnen bezweren door niet krampachtig vast te houden aan allerlei kromme afspraken en door eindelijk eens daadkrachtig op te treden.

Neem de brandstofprijzen. Rutte fietst of rijdt op kosten van de staat. Hij merkt niet in zijn portemonnee dat de benzine schrikbarend duur is. Neem de gasprijzen. Hij schijnt niet in te willen zien dat het heropenen van alle gasbronnen die Nederland rijk is de problemen van het dure gas er niet zouden zijn.

Nee, liever de hoofdprijs betalen aan Poetin en zo helpen de oorlog te financieren. En kom niet aan met allerlei rechterlijke uitspraken. Die kun je in een crisissituatie gevoeglijk naast je neerleggen. Maar ik begrijp volkomen dat vastgekleefd blijven aan je zetel en vriendjes blijven met Kaag en Jetten belangrijker is dan Nederland op een kordate wijze door de crises te loodsen.

Ben Romeijn