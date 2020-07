De Kwestie: Kunnen we wel onbezorgd naar buitenland?

Maar organisaties roepen net zo hard dat we juist op vakantie moeten gaan. Omdat we het zo nodig hebben. Ook tegen de coronastress.

Maar kunnen we wel flierefluitend de grens over? Virologe Coretta van Leer van het Groningse UMCG maant tot voorzichtigheid, maar gaat zelf wel.

ANVR-directeur Frank Oostdam is in elk geval het gemier over het vliegen helemaal zat.

En wat denkt u? Lekker vliegen naar de costa’s (met of zonder zorgen) of toch maar liever naar Hintergarten of Playa d’Hiero? Praat mee en reageer onderaan dit artikel!